MHP Lideri Devlet Bahçeli: 14 Mayıs'ı kundaklamak için karanlık eller devrededir Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini yaptığı mitingde değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "14 Mayıs'ı kundaklamak için karanlık eller devrededir" dedi.

ensonhaber.com

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yalnızca 3 gün kaldı.

Siyasi partiler de zamanla yarışarak seçim çalışmalarını hızlandırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ordu ve Tokat'ta partililere hitap etti.

Devlet Bahçeli yaptığı konuşmasında Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendirdi.

"Karanlık eller devrededir"

Bahçeli, "14 Mayıs'ı kundaklamak için karanlık eller devrededir. Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları iş başındadır" vurgusu yaptı.

Seçimlerin önemine de değinen Bahçeli, "Türkiye tarihinin en kritik seçimleri 14 Mayıs’ta yapılacaktır. Ya huzur kazanacak ya hüsran ipi göğüsleyecek" dedi.

Devlet Bahçeli tepki gösterdiği açıklamasında şunları söyledi:

Küresel medya, dış güçler, emperyalizme ruhunu satmış iç odaklar, sosyal medya teröristleri, ajan provokatörler, bölücü çevreler, azgınlaşmış Türk düşmanları 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın mukadder zaferini gölgelemek amacıyla alçakça kurgu ve kumpas peşindedir. Ancak ne yapsalar boş, hangi iftirayı atsalar boşuna, milletin iradesine ket vuramayacaklar, Türkiye'nin hızını kesemeyecekler, Türk milletinin zaferini önleyemeyecekler. Kavga arayanlara sabır ve sebatla muamele edeceğiz. Kaos arzulayanlara sarsılmaz duruşumuzla engel olacağız. Demokrasi kültürümüzü baltalamak, istikrarımızı budamak, ülkemizi bunalıma sokmak isteyenlere iman ve irademizle direneceğiz.

"Ya Türkiye kazanacak ya da zillet kazançlı çıkacaktır" diyen MHP Lideri şöyle konuştu:

Ya Tokat kazanacak ya da milliyetsizler istikbalimiz karartacak. Artık rezalet serüvenleri kapanmalı. İhanetin perdesi yırtılıp atılmalı. İhmalle geçecek zaman kalmamıştır.

"Cumhur İttifakı dünyada Türk mührünün müjdecisidir"

MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

Yeni bir Türk asrının kapısı açılmıştır. Milli gelecek hedeflerini kanatlandırmıştır. cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye kriz üreten parlamenter sistemin prangalarından kurtulmuştur. Cumhur İttifakı şartlar ne kadar ağır olsa da bekayı esas almıştır. Cumhur İttifakı dünyada Türk mührünün müjdecisidir.



Demokratik hesap günü görülmüştür. Bugüne istikrar yarına huzur diyorsak hep birlikte başarırız. Elbette yaparız, hep birlikte başarırız.

"Cumhur İttifakı'nın sözü sözdür"

Deprem, yangın, sel ve su taşkınlarında hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarıma rahmetler niyaz ediyorum. Gün yaralarımızı sarma günü, acılarımızı paylaşma günüdür. Fırsatçılık yapanların kanında leke vardır. Türkiye güçlü bir devlettir. Her müşkülatın üstünden gelecektir. Yeter ki tek nefes halinde hareket edelim. Deprem gölgesinde ilk etapta 105 bin konut için harekete geçilmiştir. Cumhur İttifakı'nın sözü sözdür.



Türkiye’nin önü açıktır. 14 Mayıs’tan sonra eser siyaseti yarıda kalmamalı.

"Şarlatanlar kulübünün cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’dur"

Rejim değişti diyenler gafilledir. Yegâne değişen yönetim sistemidir. Rejim başka, hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Cumhuriyet ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milli bekanın, milli hedeflerle perçinleşmiştir.



Şarlatanlar kulübünün cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’dur. Emelleri muaffak olamayacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkanlar 15 Temmuz’un rövanşını almak için bekleyenler yozlaşmış siyasi partilerdir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yönetim sistemin muazzam bir reformdur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demokrasi ile taçlanmıştır.

"Zillet cephesi Türkiye karşıtıdır"