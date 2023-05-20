MHP Lideri Devlet Bahçeli Adıyaman'da: 28 Mayıs mührün vurulduğu gün olacaktır MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'da konteyner kent ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "28 Mayıs seçimleri çok daha önem arz eder hale gelmiştir" dedi.

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Asrın felaketinin üzerinden aylar geçti...

11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı yönünde sözünü verdi.

Cumhur İttifakı deprem bölgesinde

Bu çerçevede deprem ilk gününden itibaren deprem bölgesinde vatandaşın her daim yanında bulunan Cumhur İttifakı, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem bölgesi Adıyaman’da açıklamalarda bulundu.

"28 Mayıs mührün vurulduğu gün olacaktır"

Seçimlerin önemine dikkat çeken Devlet Bahçeli, "28 Mayıs mührün vurulduğu gün olacaktır." vurgusu yaptı.

"Devletimiz üzerine düşeni yerine getirmiştir"

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Muhterem Adıyamanlılar öyle önemli günler vardır ki... Çok düşünüp öyle karar verilmeli. 6 Şubat felaketinin ardından enkazlar kaldırılmış, barınma ihtiyaçları önce çadırlar sonra konteynerler olarak hayata geçirilmiş daha sonra da konut çalışmasıyla da depremin bütün felaketlerini ortadan kaldıracak bir karar olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başta Erdoğan olmak üzere onunla birlikte çalışanlar, bakanlar, halkımız üzerine düşeni gerçekleştirmişlerdir.

"28 Mayıs seçimleri çok daha önem arz eder hale gelmiştir"

102 günde bu felaketten çıkan başka ülke yoktur. Şu an Seçim süreci yaşanmaktadır. Seçim sürecinin birinci aşaması 14 Mayıs akşamında gerçekleşmiştir, 2. aşaması 28 Mayıs'ta gerçekleşecektir. İlk aşamada Cumhur İttifakı yüksek bir başarı elde etmiştir. 28 Mayıs ise mührün vurulduğu gün olacaktır. 28 Mayıs'ta iki aday var ama milletimizin gönlündeki aday Erdoğan'dır. Bugüne kadar yapılmış olan hizmetleri sürdürebilmek için 28 Mayıs seçimleri çok daha önem arz eder hale gelmiştir.

"Mührü elinize alın koşa koşa alayınız sandığa gidin"