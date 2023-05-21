MHP Lideri Devlet Bahçeli Hatay'da: Sistemi değiştirmek Türkiye'ye ihanet olur Hatay'da konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başarılarından bahsetti. Bahçeli, "Sistemi değiştirmek Türkiye'ye ihanet olur" vurgusu yaptı.

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Asrın felaketinin üzerinden 65 gün geçti...

11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı yönünde sözünü verdi.

Cumhur İttifakı depremzedelerin yanında

Bu çerçevede depremin ilk gününden itibaren Cumhur İttifakı depremzederin her an yanında yer almaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan sonraki durağı Hatay oldu.

Devlet Bahçeli Hatay'da vatandaşlara hitap etti

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kente gerçekleştirdiği ziyarette depremzedelere hitap etti.

"Sistemi değiştirmek Türkiye'ye ihanet olur"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin deprem sürecinde başarılı olduğunu belirten Bahçeli şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başarılı olmuştur, bu sistemi değiştirmek Türkiye’ye ihanet olur. Yapılan hizmetleri durdurmamak gerek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci dönemini yaşamaya ülkeyi hazır hale getirmeliyiz. Fitne-fesata aldırış edemeyiz.

Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş rejimi değiştirmek anlamını taşımaz. Bunu söyleyenler darbelerin, parlamenter sistemin uşakları olmuştur" dedi.

"Siyasi hedefler gütme çabasına girdiler"

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Bu felaket esnasından 50 bini aşkın vatan evladı hakkın rahmetine kavuştu. 100 bini aşkın vatandaşımız yaralandı, Türkiye’nin bütün hastanelerine sevk edildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Hataylı kardeşlerim geleceği birlikte kucaklayan anlayışla sizlerle görüşlerimi paylaşmak isterim.



Türkiye’de büyük çevre neler yapılabileceğini ifade etmek yerine siyasi hedefler gütme çabasına girdiler. 10 gün için sayın Erdoğan’ın liderliğinde bakanlarıyla, Mehmetçik'le, millet olarak el ele vererek sizlerin yanında olmaya planlamışlar ve gayret göstermişlerdir.

"Ülkemizde koalisyonlar olsa idi böyle büyük bir felaketin altından kalkmak mümkün olmazdı"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi güçlü devlet anlayışı, usulü ile beslenme problemini milletçe çözme yoluna gitmiş önce çadırlar sonra konteynerler ile insanlarımıza moral sağlama içinde olmuşlardır. Eğer ülke geçmişteki gibi çok partili koalisyonlar olsa idi böyle büyük bir felaketin altından kalkmak mümkün olmazdı.

"Amacımız sayın Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanı yapmaktır"

Milletimiz parlamenter sistem çürümüştür dönüşü olmaz dedi. Büyük bir farkla milletimiz Cumhur İttifakı’nı başarılı kıldı.



Yasamada bu başarı sağlanmışsa yürütmede de başarı sağlamak lazım. Yürütmede başarılı olmak sayın Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı yapmaktır.



28 Mayıs’ta yapılacak seçimde açık ara sayın Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanı yapmaktır.

"Terörün kökü kazınmalı"