Devlet Bahçeli'den Karaman'da birlik mesajı: Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirtmeyiz Partisinin Karaman'da düzenlediği programda konuşan Devlet Bahçeli önemli mesajlar verdi. Bahçeli, "Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirtmeyiz. Onu siyasi hayattan sildirtmeyiz" dedi.

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Türkiye'nin kaderini belirleyecek 14 Mayıs seçimlerine çok az bir zaman dilimi kaldı.

Siyasi partiler de zamanla yarışarak seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Bu partilerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu.

Karaman'da vatandaşlara hitap etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Karaman'da düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı programda konuştu.

Gündeme ilişkin mesajlar veren Bahçeli, seçimlerin önemine değindi.

"Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirtmeyiz"

Birlik ve beraberlik mesajı veren MHP Lideri şu vurguda bulundu:

Hans, Sam, Johny, Henry, Frank.. Kim olursanız olun. Anadolu'nun çocuğu olan Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirtmeyiz. Onu siyasi hayattan sildirtmeyiz. Onu tekrar, Recep Recep Recep diye Cumhurbaşkanı yapacağız.

"Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik sorunudur"

Muhalefet cephesine de tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ve ittifakı milli güvenlik sorunudur" dedi.

"Türkiye’ye tuzak kuranlar 14 Mayıs’ta alt edilecektir"

Tepkisini sürdüren Devlet bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu’nun geleceğe ışık tutan projesi yoktur. 15 Temmuz'un rövanşını istiyorlar. Bağımsızlığımıza gölge düşürmeyeceğiz. Daha güvenli, huzurlu Türkiye’ye hep birlikte ulaşacağız. Türkiye’ye tuzak kuranlar 14 Mayıs’ta alt edilecektir.

"Aradıkları kavga, kargaşadır"

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım hepinizi en iyi dileklerimle, saygıyla selamlıyorum. Toplantımıza teşrif eden Karamanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerin demokrasimizin geleceğine hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin sağduyulu gerçekleşmesini diliyorum.



Dil yaşayan bir varlıktır, Karaman 14 Mayıs’ta Türkçe duruş gösterecektir. 2 gün sonra, vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ileri düzeyde korkuya kapıldıklarını, çok tehlikeli hamleler yaptıklarını görüyorum. Aradıkları kavga, kargaşadır.

"Ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı’dır"

Zillet cephesini perişan etmek için sıra sende. Bizim tarafımız bellidir. Himaye edenimiz Allah, destekçimiz Türk milletidir. Ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı’dır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uzlaşmacı vasfı, bağımsız-tarafsız yargı sayesinde Türkiye’nin önü kesilemeyecektir. Geleceğin gücü Türkiye’dir. Pazar günü sandıkta hesap görülecektir.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kilitleri kıracağız"

Güveninize layık olacağız. Caniler bugün CHP ile iş birliği halindedir. FETÖ Kılıçdaroğlu’na siper, PKK destekçidir. Türkiye’ye yön veremezler, sömürge ülkesi haline getiremezler. Bir adım geri atarsak namerdiz. Terör örgütleri, Türkiye düşmanları alayı birden Türkiye’nin önüne geçmiş durumda. FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar.



Ya mandacılara boyun eğeceğiz ya da lider ülke Türkiye’nin kapısını aralayacağız. Demokratik hesaplaşmaya 2 gün kaldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kilitleri kıracağız.

"Herkes eşittir, Türkiye diyoruz"