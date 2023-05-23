MHP Lideri Devlet Bahçeli Malatya'da: İnanç bizde takdir Allah'ta yetki sizlerdedir Depremden etkilenen Malatya'da konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimlere ilişkin önemli mesajlar verdi. Bahçeli, "İnanç bizde takdir Allah'ta yetki sizlerdedir" dedi.

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Asrın felaketinin üzerinden aylar geçti...

11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı yönünde sözünü verdi.

Cumhur İttifakı depremzedelerin yanında

Bu çerçevede depremin ilk gününden itibaren Cumhur İttifakı depremzedelerin her an yanında yer almaya devam ediyor.

Devlet Bahçeli Malatya'da vatandaşlara hitap etti

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Malatya'da konteyner kente gerçekleştirdiği ziyarette depremzedelere hitap etti.

"6 Şubat'tan bugüne kadar geçen süre içerisinde çok önemli tedbirler alınmıştır"

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

6 Şubat'tan bugüne kadar geçen süre içerisinde çok önemli tedbirler alınmıştır. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Alınan tedbirleri siyaseten istismar edemeyiz. Çünkü 104 gün içerisinde süren deprem felaketi sırasında öncelikle 50 bini aşkın şehidimizi toprağa verdik. 110 bini aşkın vatandaşımızı hastaneye sevk ettik. Diğer tedbirlerin de alınması gerekmekteydi. Bunların başında güvenlik gelmekteydi.



Cumhurbaşkanımız Erdoğan bütün bakanlarıyla devletin kamu gücüyle, kamudaki vatan evlatlarıyla, valisi, polisi, mehmetçikleriyle 11 ilimizde her türlü önlemi almasıyla, beslenme, güvenlik önlemleri alındı.. Böylece Türkiye üzerindeki oyunlar bozularak istismar kaldırıldı.

"Milletimiz el birliğiyle her türlü yaranın sarılmasını sağladı"

Kamuoyunu yanlış göstermek istediler. Milletimiz bunların hiçbirisine geçit vermedi. Milletimiz el birliğiyle, kardeşçe her türlü yaranın sarılmasını sağladı.



Bu dönem içerisinde bir de millet iradesine başvurma yolu denenmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamı için gerekli olan 14 Mayıs seçimleri olmuştur. İttifaklar yoluyla Türkiye üzerinde hesabı olanlar, dış birlikçileri olanlar büyük bir çaba göstermiştir.

"Recep Ağa ile yola devam"

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yanında olanlar yüksek bir başarı elde etti. Kamuoyu araştırmalarındaki saptırmalara rağmen yüzde 49.5 ile millet dedi ki, 'Recep Ağa yola devam' Böyle bir dönemde yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimi hedefler doğrultusunda oldukça başarı sağlanmıştır.



Konutlar köyden şehire kadar ne gerekiyorsa yapılma çevresine girilmiş. Yeni bir Türkiye, yeni bir hayat, yeni bir yüzyılın adımlarının atılma kararlılığı ortaya çıkmış. Bu kararlılığın durmaması, yarıda kalmaması lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tekrar hayata geçmeli ve Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olmalıdır. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz.

"Anadolu'nun evlatları Anadolu'nun yiğidine sahip çıkmalı"

Bunu yaparken milletçe birlik ve beraberlik içinde bulunmalıyız. 14 Mayıs'ta elde edilmiş başarıyı yarıda bırakmamak için yapılanları yarıda bırakmama kararlılığını bir kez daha göstermek için hep beraber 28 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz. Sandıkta sorumluluklar üstlenmeliyiz.



Oy pusulasını ele aldığınızda o pusulaya öyle bir bakın ki, televizyonlardaki yalana, dolana değil, soğana, patatese değil, milletin geleceğine, deprem felaketinin kaldırılmasına bir resim var ki o resim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu sonuç ABD'nin kovboyları değil, Avrupa'nın uşakları değil Anadolu'nun evlatları Anadolu'nun yiğidine sahip çıkmalı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin önemi çok daha iyi anlaşılmalı"