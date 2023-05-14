MHP Lideri Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı

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Türkiye kader seçimlerini gerçekleştiriyor.

Milyonlarca vatandaş iradelerini yansıtmak üzere sandıklara akın etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'daki Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Bahçeli, oy kabinindeki işlemin arından görevlilerle selamlaştı.

Oy kullanma işleminin ardından Devlet Bahçeli basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Devlet Bahçeli seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçimi partimizden takip edeceğim.