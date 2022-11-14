MHP'den PKK'lı teröristlere idam talebi

6 canın yitip gittiği bombalı saldırının ardından bir açıklama yapan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, “Caniler için idam cezası getirilmelidir” dedi.

Türkiye, Taksim’deki hain saldırının acısını yaşıyor.

Suriyeli kadın terörist Ahlam Albashır’ın dünkü bombalı saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Emri Afrin’den aldı

Saldırı, dünyada da geniş yankı uyandırırken terörist, Küçükçekmece’deki evinde yakalandı.

Emri Afrin’den aldığı belirlenen Suriyeli teröristin emniyetteki ifadesi sürerken, tepkiler de art arda geldi…

“Caniler için idam cezası getirilmelidir”

Terör saldırısını kınayan Milliyetçi Hareket Partisi, teröristlerin idamla cezalandırılmasını istedi.

MHP'li İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, teröristin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “Bu zalimleri, bu seri katiller, caniler için idam cezası getirilmelidir. Bu katliamı gerçekleştiren şerefsiz, alçak bebek katilleri, kanlarında boğulmalılar. İnsanım diyen herkes, vicdan sahibi her vatandaşımızın arzusu bu yöndedir. Bunların leşi yüreğimizi soğutur ancak.” notunu düştü.

“Korkmayacağız, yılmayacağız”

Erdem, “Türkiye’nin yükselişini engellemek isteyen iç ve dış işgal cephesi, cüretkarlığının ağır sonuçlarıyla yüzleşecektir. Hiçbir zaman teröre aman vermeyeceğiz. Paniğe kapılmayacağız, korkmayacağız, yılmayacağız, birbirimize, vatanımıza ve devletimize sahip çıkacağız. Yeneceğiz.” ifadelerini de kullandı.