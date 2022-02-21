Migros çalışanlarının eyleminde mutabakat sağlandı

Çalışma şartlarını protesto eden Migros işçilerinin eylemi, Pazar günü geç saatlerde sağlanan mutabakatla sonuçlandı. Anlaşmaya Haluk Levent öncülük etti.

İstanbul Esenyurt'taki Migros deposunda çalışırken kendilerine yüzde 8'lik zam yapıldığını belirten ve bu kabul etmeyen Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, işten çıkarılmıştı.

Maaşlarında zam ve işten çıkarılan 257 çalışanın işe iadesini talep eden Migros işçilerinin son eyleminde yaşananlar, kamuoyunda büyük ses getirdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN KARE

Migros marketlerin sahibi Tuncay Özilhan'ın evinin önünde yapılan protestoda polis 100'e yakın işçiyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan işçilerden Gülabi Aksu'nun fotoğrafı sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflardan olmuştu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Depo, Liman, Tersane ve Deniz işçileri Sendikası, mutabakatla ilgili, işe geri alım, ücret artışı, prim ve işçi sağlığı konularında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in arabuluculuğunda gerçekleşen son görüşmelerde "tüm sorunların çözüldüğü" açıklaması yapıldı.

Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yapan Migros işçileri gözaltına alındı VİDEO

8 SAAT SONUNDA ÇÖZÜLDÜ

Haluk Levent’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Haluk abiden sizlere mesaj var. Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum. Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap Derneği’nde yaptık (8 saat sürdü). Ve tüm sorunlar çözüldü. Bilginize. İşçi kardeşlerimin kararlılığı ve direnişi olmasaydı bu konu çözülemezdi. Ben sadece geçen yıl yaptığım gibi gergin olan tarafları Ahbap’ta buluşturdum. 9 gündür konuşuyorduk zaten. Zaferin hakkı sendikanın kararlı tutumudur.” denildi.

BUGÜNKÜ EYLEM İPTAL EDİLDİ

Pazartesi için yeniden Tuncay Özilhan'ın evinin önü için yapılan eylem çağrısı da iptal edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden de kelepçeli işçi görüntülerine ilişkin açıklama yapıldı ve “basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür” denildi.

Açıklamada, kelepçeli gözaltının incelendiği de kaydedildi.

MİGROS'UN AÇIKLAMASI

Migros yaşanan gözaltıların ardından yaptığı açıklamada, prim dahil tüm çalışanların maaşlarına ortalama yüzde 54 artış yapıldığını belirterek, kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini iddia etti.

Şirket, “Sadece yüzde 15'i asgari ücret seviyesinde olan brüt ücretlere yüzde 39, ayrıca primler dahil yüzde 54'lük bir artış yapıldığı tüm çalışanlarımızca da görülmüştür. Bu artış toplum algısını istismar ederek yapılan beyanların zaten çok üzerindedir. Gelinen noktada kanunsuz eylemleri sürdüren bu kişilerle yol ayrımına gitmenin, gıda tedarikinin devamlılığı için artık zorunlu olduğunu kamuoyuna üzülerek bildiririz.” demişti.

Migros'un Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin mağazası bulunuyor.