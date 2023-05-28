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Liderler sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giden seçmenler Türkiye'yi 5 sene yönetecek Cumhurbaşkanını seçecek.

Parti liderleri de oylarını kullanmaya başladı.

Sabah saatlerinde Millet İttifakı'nın bileşenlerinden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sandığa gitti.

2009 yılında yapılan Belediye Başkanlığı, 2010 yılında Anayasa Değişikliği Referandumu seçimlerinde ve Hükümet Sistemine Geçiş Anayasa Oylamasında oy kullanamayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandı.

CHP Lideri ve Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanırken eşi Selvi Kılıçdaroğlu eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu oy kullanmasının ardından açıklama yaptı.

Konuşmasını kısa tutan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Otoriter bir yönetimden kurtulmak için, demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya çağırıyorum.



Bu seçim çok zor bir seçimdi her türlü karalama iftira yapıldı. Sandığa sahip çıkın. Bu ülkeye bu seçimle huzur gelecek demokrasi gelecek.



Sandığa gidip oy kullanan ve hakkını arayan her vatandaşıma saygılarımı sunuyorum.