Millet İttifakı fiilen bitti! Kılıçdaroğlu tek tek arayıp güle güle dedi... Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak partilerinin liderlerini arayarak "Listelerimizden Meclis'e giren misafirlerimiz partilerine dönebilirler. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin uzun süredir gündemi seçim.

14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a sarkan seçimlerin kazananı yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Seçim süreci sona ererken gözler Millet İttifakı'nın dağılıp dağılmayacağına çevrildi.

Siyasi isimlerden çeşitli açıklamalar gelirken T24 yazarı Murat Sabuncu, konuya ilişkin bir yazı paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı beklenirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifakın bileşenlerini tek tek arayarak "güle güle" dedi.

"Herkes partisine dönsün" çağrısı

Kemal Kılıçdaroğlu, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat parti liderlerini arayarak, "Listelerimizden Meclis'e giren misafirlerimiz partilerine dönebilirler. Teşekkür ederiz." ifadelerini aktardı.

CHP'nin milletvekili sayısı 130'a inecek

Ayrıca, misafir olarak nitelendirilen 39 siyasi çıkarıldığında, CHP'nin milletvekili sayısı da 130'a inecek.

İyi Parti kendi listesini çıkardı

Bir diğer yandan Millet İttifakı içinde yer alan dört partinin CHP listelerinden aday olduğu ancak İyi Parti'nin kendi listesini çıkardığı biliniyor.

İyi Parti ile CHP, kimi yerlerde fermuar liste denilen yöntemi uyguladı, bu arada İyi Parti’den 17 isim CHP listelerinden aday oldu.

Bu isimlerden sadece Ahmet Ersagun Yücel, CHP listesinden Meclis’e giren İyi Partili oldu.

Millet İttifakı fiilen sona erdi

Gelecek Partisi’nden 19 aday, DEVA Partisi’nden 24 aday, Saadet Partisi’nden 24 aday, Demokrat Parti listelerinden 8 aday CHP listelerinden seçime girdi. Bunun sonucunda DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Parti 3 milletvekilliği kazandı.

Kılıçdaroğlu’nun Meclis açılmadan yaptığı bu hamleyle Millet İttifakı fiilen de son bulduğu konuşuluyor.