Millet İttifakı seçimi kazanırsa bakanlıklar nasıl dağılacak? Meral Akşener açıkladı Meral Akşener, Millet İttifakı’nın seçimi kazanması durumunda bakanlıkların CHP ve İyi Parti arasındaki milletvekili sayısının oranına göre dağıtılacağını söyledi.

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Türkiye, kaderini belirleyeceği seçimler için sandık başına gidiyor.

Vatandaşlar 5 gün sonra oy kullanarak, bir sonraki Cumhurbaşkanı ve hükümetin kim olacağını seçecek.

Ancak Millet İttifakı'nda seçimin kazanılması durumunda bakanlık paylaşımlarına ilişkin tartışmalar sürüyor.

İyi Parti ekonominin başına Bilge Yılmaz'ı geçirmek isterken, Deva Partisi'nin de Ali Babacan kaynaklı bir beklentisinin olduğu biliniyor.

Son olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk ekranlarında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Bakanlıklar nasıl dağılacak tartışması: Akşener konuya değindi

Akşener, seçimi kazanmaları durumunda Millet İttifakı'nda bakanlıkların nasıl dağılacağını anlattı.

7 olmazsa olmaz bakanlık olduğunu söyleyen Akşener, CHP ile bakanlıklar konusunda oturup konuşacaklarını belirtti.

"6 siyasi partiye başlangıçta kabinede bir bakanlık olabilir dendi"

Akşener, 6 siyasi parti liderine Cumhurbaşkanı yardımcılığının verilmesinin yanı sıra bakanlık dağılımıyla ilgili, "6 siyasi partiye başlangıçta dendi ki biz başkan yardımcısı oluyoruz genel başkanlar, kabinede de bir bakanlık olabilir dendi." ifadelerini kullandı.

Akşener daha sonra bakanlıkların, logosuyla seçime giren CHP ve İyi Parti arasında milletvekili sayısının oranına göre bir görev dağılımı yapılacağını sözlerine ekledi.

"CHP ve İyi Parti arasındaki milletvekili sayısının oranına göre bir görev dağılımı yapılır"

Meral Akşener, altılı masadaki bakanlık dağılımıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: