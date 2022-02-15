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    Millet İttifakı yeni ismine karar veremedi

    Millet İttifakı yeni ismine karar veremedi

    Ahmet Davutoğlu, kendisine 7 ay önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adının değişeceğini söylediği halde hala isim konusunda karar verilemediğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 10:03
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    2023 yılında yapılacak seçimler için muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler de başladı.

    CHP  ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında kurdukları Millet İttifakı'nın genişletilmesi için yoğun bir mesai harcıyordu.

    Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde ittifaktaki parti adayları için Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi liderleriyle bir araya gelindi

    Ancak ittifak kurulmadan liderler arasında oturma sırasından ittifakın yeni adına kadar kavgalar  başladı.

    İSİM ÖNERİLERİ

    Son görüşmede oturma sırasını yuvarlak masayla çözen 6 muhalefet partisi, şimdi de ittifakın yeni adını ne koyalım tartışması içinde.

    İttifakın şu ana kadar gündeme gelen yeni isim önerileri ise, "Büyük Millet İttifakı, Türkiye İttifakı, Vizyon İttifakı" oldu.

    7 AYDIR KARAR VERİLEMEDİ

    Konuyla ilgili Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

    Davutoğlu, masadaki en sağlam isim önerisinin "Türkiye İttifakı" olduğunu ve bu önerinin Kılıçdaroğlu tarafından 7 ay önce yani ağustos ayında yapıldığını belirtti.

    Millet İttifakı şu an hala isim konusunda belirsizlik yaşıyor.

    Millet İttifakı yeni ismine karar veremedi #1

    Millet İttifakı yeni ismine karar veremedi #2


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