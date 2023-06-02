Millet İttifakı'nda çatışma devam ediyor! İyi Parti'den DEVA Partisine ayar... Seçimin kaybeden tarafı Millet İttifakı bileşenleri arasında tartışmalar devam ediyor. İyi Parti'nin ittifaka 20 milletvekili kaybettirdiğini söyleyen DEVA Partisi, "Sözünüzün çokluğu kadar oyunuz olsaydı, seçimin sonucu değişirdi" cevabını aldı.

ensonhaber.com

Milli irade, 28 Mayıs seçimlerinde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Merakla beklenen seçim sonuçlarına göre yüzde 52,18 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17. galibiyeti kutlanırken, Kılıçdaroğlu ise yenilgilerinin arasına bir yenisini ekledi.

Seçim sürecinde ittifak oluşturan muhalefet kesimi ise seçimin sonrasında da gerçek yüzlerini gösterdi.

6'lı masada kaos başladı

Seçimlerden önce bir kez Meral Akşener'in hamlesi ile dağılma noktasına gelen Millet İttifakı bileşenleri, şimdilerde sürekli tartışma halinde.

Yenilgiyi birbirine yıkan siyasi isimlerden bir yeni atak daha geldi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, geçtiğimiz günlerde "az sayıda milletvekili çıkartılması" konusunu İyi Parti'ye yıktı.

"İyi Parti ittifaka 20 milletvekili kaybettirdi"

Ekmen, "İyi Parti'nin belli illerde listesini ayrı çıkartmadaki ısrarının Millet İttifakı'na 15-20 milletvekiline mal olduğu tespit ediliyor. Biz bundan kaçındık" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerin hemen üzerine ise İyi Parti'den yanıt geldi.

İyi Partili Metin Ergun, sosyal medya hesabı üzerinden Ekmen'in açıklamasını alıntılayarak bir cevap verdi.

"Sözünüz kadar oyunuz olsaydı..."

Sert bir dil takınan Ergun, "Sözünüzün çokluğu kadar oyunuz olsaydı, seçimin sonucu değişirdi." şeklinde aktardı.