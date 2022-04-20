Millet İttifakı'nda Suriyeliler çatlağı

6'lı masa liderlerinin Cumhurbaşkanı adayı kavgasından sonra son olarak "Suriyelileri gönderir miyiz gönderemez miyiz" tartışması yaşanıyor.

Siyasi partilerin 2023 seçimlerine hazırlıkları devam ederken, seçimlere birlikte girmesi beklenen 6 muhalefet partisinin anlaşmazlıkları kamuoyunun gündeminden eksik olmuyor.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na; yeni giren Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi'nin son yaşadığı kriz ise Suriyelilerin gönderilme meselesi oldu.

Kılıçdaroğlu: İktidar olur olmaz göndereceğiz

Kamuoyunun da son günlerde ana gündemi olan Suriyelilerin gönderilme çalışmalarına sıklıkla değinen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında Suriyelileri hemen göndereceklerini belirtiyor.

Akşener'den Esad ile anlaşma koşulu

İyi Parti Lideri Meral Akşener de CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na destek vererek bu süreci Esad ile anlaşarak yerine getireceklerini duyurdu.

Babacan aynı düşünmüyor

Ancak ittifakın yeni ortağı DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, iki liderin açıklamalarına karşı çıkarak Suriyelilerin gönderilmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

Davutoğlu sessizliğini bozdu

Bu üç liderin açıklamalarından sonra Dışişleri Bakanlığı döneminde Esad yönetimine ömür biçen Ahmet Davutoğlu'nun Millet İttifakı'na dahil olduktan sonra konu hakkında ne diyeceği merak ediliyordu.

Geçtiğimiz gün İzmit’te bir kafede basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, Suriyeli mülteciler konusuna değindi.

Kulağa hoş geliyor ama gönderemeyiz

Suriyelilerin hemen gönderilmesinin mümkün olmayacağını belirten Davutoğlu "Suriye’de bir kez bir geçiş hükümeti kurulup, muhalefetiyle rejimiyle bir hükümet oluşturduklarında, mültecilerin geri dönüşü için uygun şartlar oluşmuş olur. Mültecilerin geri dönüşü için uygun şartları oluşturmadan ‘Mültecileri göndereceğiz’ demek, söylem olarak kulağa hoş gelebilir, ama gerçekçi olmaz.

Uygun şartlar...

Suriye’de bir kez bir geçiş hükümeti kurulup, muhalefetiyle rejimiyle bir hükümet oluşturduklarında, mültecilerin geri dönüşü için uygun şartlar oluşmuş olur. Mültecilerin geri dönüşü için uygun şartları oluşturmadan ‘Mültecileri göndereceğiz’ demek, söylem olarak kulağa hoş gelebilir, ama gerçekçi olmaz." ifadelerini kullandı.

