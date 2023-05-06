Millet İttifakı'nın mitinginde Marmaray'da kalabalık oluştu Millet İttifakı'nın Maltepe'de düzenlediği mitinge gitmek isteyen vatandaşlar Marmaray'da yoğunluk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk evlerine gitmek isteyen insanları zor durumda bıraktı.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta geleceğini belirlemek için sandık başına gidiyor.

Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı, seçimlere sayılı günler kala mitingler düzenlemeye devam ediyor.

Hal böyle olunca Türkiye'nin kalbi adeta seçimle birlikte atıyor.

Son olarak Millet İttifakı bugün İstanbul'da bir miting düzenliyor.

İttifakın tüm bileşenleri katılıyor

Mitinge Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra ittifak ortağı diğer parti liderleri Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş da katılacak.

Saat 17.30'da başlayacak miting öncesi Maltepe miting alanı dolmaya başladı.

Mitinge gelenler, polisin güvenlik noktalarındaki kontrollerin ardından alana alınırken sosyal medyada dikkat çeken görüntüler paylaşıldı.

Marmaray'da yoğunluk oluştu: Evlerine gitmek isteyenler mahsur kaldı

Mitinge katılmak için Marmaray'ı kullanan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Oluşan yoğunluk sıkışıklıkları da beraberinde getirdi.

Evlerine gitmek isteyen vatandaşlar ise oluşan yoğunluk nedeniyle mahsur kaldı.

O anlar böyle görüntülendi.