Millet İttifakı'nın Samsun mitingine ilgi az oldu Millet İttifakı ortaklarıyla Samsun'a giden Kemal Kılıçdaroğlu, katılım sayısı düşük olunca hayal kırıklığı yaşadı.

İHA

Seçim çalışmalarını sürdüren Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Samsun’da miting düzenledi.

Bayılanlar oldu

Başlama saati 13.30 olarak ilan edilen mitingin 1 saat geç başlaması ve saat 16.10'a kadar sürmesi birçok vatandaşın baygınlık geçirmesine yol açtı.

Baygınlık geçiren vatandaşlara doktor olan CHP milletvekili adayı Murat Çan müdahale etti.

Fenalık geçiren birçok vatandaş ise sağlıkçılar ulaşana kadar miting alanında yerde yatarak bekledi.

Katılım az oldu

Mitingde sırasıyla Ekrem İmamoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu birer konuşma yaptı.

Uzun süren konuşmaların ardından geniş güvenlik önlemleri altında kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, beklenen kalabalığı göremeyince kısa bir konuşma yaparak mitingi bitirdi.