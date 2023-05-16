Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Deprem bölgesindeki 77 bin 647 öğrenci geri döndü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle naklini başka illere aldıran öğrencilerden 77 bin 647'sinin okullarına döndüğünü bildirdi.

AA

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu..

Üzerinden yaklaşık iki ay geçen ve 50 binin üzerinde can kaybının yaşandığı acı olayda, deprem bölgesinde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Öte yandan sahada, vatandaşların yaralarının sarılması ve depremin izlerinin ortadan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

"Hayatın olağan akışı sağlanmaya çalışılıyor"

Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, deprem bölgesindeki eğitim yuvalarının öğrencilerle buluşturulmasının, hayatın olağan akışının ilerlemesine büyük katkı sağladığını belirtti.

"77 bin 647 öğrenci geri döndü"

Mahmut Özer, "Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 77 bin 647'si okulları ve arkadaşlarına yeniden kavuştu." ifadesini kullandı.