Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sandığından Erdoğan çıktı Milli Eğitim Bakanı Özer, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Ordu'da oy vermişti. Bakan Özer'in sandığından en fazla oyu Recep Tayyip Erdoğan aldı.

DHA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'ndeki Vakıfbank Ortaokulu'na oyunu kullanmıştı.

Bakan Özer, Vakıfbank Ortaokulu'ndaki 1396 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Özer, oyunu kullandıktan sonra "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inanıyorum ki bu Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yeni bir açılımla artık emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." mesajını vermişti.

Sandıktan Recep Tayyip Erdoğan'a 202 oy çıktı

323 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 202 oy çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 117 oy çıktı.

Sandıkta 3 geçersiz oy bulunurken, 1 oy da boş çıktı.