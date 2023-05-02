Milli Eğitim Bakanı Özer: 465 bin vatandaşımız okullarımızda, yurtlarımızda kaldı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitim alanında verilen büyük mücadeleye değinen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, " Depremde kaybetmiş olduğumuz öğretmenlerin anısına sembolik de olsa öğretmenler abidesine bir anıt koymak istedik. Çünkü o öğretmenler bu ülkenin yüz akı olan insanlar.” dedi.

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Depreme ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği bölgelerde, barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanıyor.

3'ncü ayına girilen asrın felaketinde, en büyük mücadelelerden biri de eğitim için verildi.

Bu süreçte büyük bir başarı ortaya koyuldu.

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremde hayatını kaybeden öğretmen ve eğitim neferleri anısına yapılan anıtın açılış törenine katıldı.

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Öğretmen Hatıra Ormanı’nda düzenlenen törende konuşan Özer, büyük bir emek verildiğini yeniden belirtti.

"O öğretmenler bu ülkenin yüz akı olan insanlar"

Olağanüstü koşullarda ilk yapılması gerekenin okulları açmak olduğunu kaydeden Özer, “Bundan sonra mottomuz; her yerde ve her şartta eğitime devam. Depremde canlarımızı yitirdik dedik, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi kaybettik. Depremde kaybetmiş olduğumuz öğretmenlerin anısına sembolik de olsa öğretmenler abidesine bir anıt koymak istedik. Çünkü o öğretmenler bu ülkenin yüz akı olan insanlar.” dedi.

"Yıkım, yapım çalışmalarına çok ciddi katkı verildi"

Bakan Özer, okulların depreme karşı dayanıklı olduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

Okullarımız sağlam, güvenilir olduğunu gösterdiler. Özellikle son 3-4 yıl içerisinde güçlendirme çalışmalarına çok ciddi yatırım verildi. Yıkım, yapım çalışmalarına çok ciddi katkı verildi. 465 bin vatandaşımız bizim okullarımızda, yurtlarımızda, öğretmenevlerimizde kaldı. O günlerde en ihtiyaç duyulan şeyler barınma ve yeme içme ihtiyacıydı. 6 Şubat’ta okul öncesi tüm Türkiye’de yemek yemeyle ilgili hazırlıklarımızı yapmıştık. O hazırlıkların tamamını bölgede kullandık. Öyle bir pik noktaya ulaştık ki; günde 2 milyon sıcak yemek verebilir duruma geldi Milli Eğitim Bakanlığı kurumları. Çoğu il ve ilçede vatandaşımız sıcak yemekle ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı ile tanıştı.

"40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala bölgedeler"

Öğretmenlerin depremin ardından gösterdiği gayrete dikkati çeken Özer, şu ifadeleri kullandı: