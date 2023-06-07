Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul ziyaretleriyle çalışmalara başladı Seçimin ardından yeni dönemle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen Yusuf Tekin, Ankara'da okul ziyaretinde bulundu. Tekin yaptığı paylaşımda, "Tarihe not düşülecek işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Tarihi seçimler sona erdi, Türkiye Yüzyılı başladı.

28 Mayıs'ta 17'nci zaferini ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için harekete geçti.

İlk iş ise yeni kabineyi kurmak oldu.

Görev teslim törenlerinin ardından Bakanlar çalışmalara hız kesmeden başladı.

Yusuf Tekin'e MEB görevi

Bir değişiklik de Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapıldı.

Şimdi AK Parti Ordu Milletvekili olan Mahmut Özer, MEB görevini Yusuf Tekin'e devretti.

Tekin sahaya inerek ziyaretler gerçekleştirdi.

"Tarihe not düşülecek işler yapacağız"

Bu kapsamda Ankara'da ilkokula giderek öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya gelen Tekin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: