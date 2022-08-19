- Haberler
- Gündem Haberleri
- Milli Eğitim Bakanlığı atamaları Resmi Gazete'de
Milli Eğitim Bakanlığı atamaları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 ile yeni milli eğitim müdürü atandı. Kararlar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
- 19.08.2022 - 04:08
- Güncelleme : 19.08.2022 - 04:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de, yeni kararlar yayınlandı.
Kararlar arasında; Milli Eğitim Bakanlığına yapılan atamalar da yer aldı.
6 ile yeni milli eğitim müdürü
Karara göre; Hatay, Konya, Samsun, Tokat, Kırıkkale ve Malatya'ya yeni il milli eğitim müdürleri atandı.
Kararlarına göre, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan görevden alınarak yerine Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Ağar, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet Özdemir atandı.
Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi görevden alınarak yerine Hayati Telefoncu, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Hatice Özdemir getirildi.