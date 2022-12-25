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    Milli lazer silahı ALKA hedefi tam isabetle vurdu

    Savunma Sanayii Başkanı Demir, "ALKA, yer ve hava hedeflerine karşı üstün tespit ve saniyeler seviyesinde tahrip yeteneği sağladı." ifadesini kullandı.
    • 25.12.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 14:26
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    Milli lazer silahı ALKA hedefi tam isabetle vurdu

    Türk savunma sanayisi, gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor.

    'Dosta güven düşmana korku' veren savunma sanayisinde başarılı adımlar atılırken Savunma Sanayii Başkanlığı yeni bir paylaşım yaptı.

    Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik ve lazer teknolojisi kullanan, çok etkin hibrit bir savunma sistemi olan ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi kabiliyetlerini sergiledi ve hedefi tam isabetle vurdu.

    ALKA hedefi tam isabetle vurdu

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Lazer Silah Sistemleri Tedarik Projesi faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

    ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi kapsamında geliştirilen hedef tespit radarı, hedef takip sistemi ve elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silah sisteminin gösterimi gerçekleştirildi.

    Milli lazer silahı ALKA hedefi tam isabetle vurdu

    Yerli ve milli lazer silah sistemi tanıtıldı

    Gösterim faaliyeti kapsamında, farklı güç seviyelerinde ve farklı taşıyıcı platformlara (sabit, taşınabilir ve mobil) entegre bir ürün ailesi olarak geliştirilen yerli ve milli lazer silah sistemi çözümü tanıtıldı, atışlı testlerle elde edilen yetenek ve etkinlik gösterildi.

    Geliştirilen sistemler, hem yer hem de hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler mertebesinde tahrip yeteneği gösterdi.

    Milli lazer silahı ALKA hedefi tam isabetle vurdu #1

    "ALKA bir aşamayı daha geride bıraktı"

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    "Hedefimiz savunma sanayinin her alanında geriden gelen değil, önde giden bir Türkiye. Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı lazer ve elektromanyetik faaliyetlerimizde önemli yer tutacak ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin testlerinde bir aşamayı daha geride bıraktık. Elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silahı, hedef tespit radarı, hedef takip sisteminden oluşan ALKA, yer ve hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler seviyesinde tahrip yeteneği sağladı. Emeği geçenleri kutlarım."

    Milli lazer silahı ALKA hedefi tam isabetle vurdu #2

    Milli lazer silahı ALKA hedefi tam isabetle vurdu #3

    Milli lazer silahı ALKA hedefi tam isabetle vurdu #4

    Milli lazer silahı ALKA hedefi tam isabetle vurdu #5

    Milli lazer silahı ALKA hedefi tam isabetle vurdu #6

    Milli lazer silahı ALKA hedefi tam isabetle vurdu #7

    Milli lazer silahı ALKA hedefi tam isabetle vurdu #8


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