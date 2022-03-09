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    Milli Muharip Uçağı'nın yeni tanıtım videosu yayınlandı

    Milli Muharip Uçağı'nın yeni tanıtım videosu yayınlandı

    Savunma alanında büyük bir önem taşıyan 5’inci nesil avcı uçağı MMU'nun yeni tanıtım videosu beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 11:02
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    Türkiye'nin en önemli teknolojileri arasında yer alan Milli Muharip Uçağı (MMU) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak için gün sayıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştirilen dev proje 2025 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirecek

    MMU uçuş sonrası test kontrollerinin ardından 2029 yılında göklerdeki yerini alacaktır.

    20 bin parçası bulunan MMU hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyet sağlayacak

    İSTİKBAL VE İSTİKBAL UĞRUNDA

    Son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından MMU'nun yen tanıtım videosu da yayınlandı.

    "İstiklal ve istikbal uğrunda. Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla!" ifadeleriyle animasyon olarak paylaşılan tanıtım videosunda yakıt ikmali yapan MMU dahili silah bölmesinden SOM seyir füzesi fırlatıyor.

    Böylelikle SOM-A/B’nin dahili bölmede taşınabileceği de kesinleşmiş oldu.

    Milli Muharip Uçağı'nın yeni tanıtım videosu yayınlandı VİDEO

     

    F-16'LARIN YERİNİ ALACAK

    Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan projeyle, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.

    Milli Muharip Uçağı nın yeni tanıtım videosu yayınlandı #1

    Milli Muharip Uçağı nın yeni tanıtım videosu yayınlandı #2

    Milli Muharip Uçağı nın yeni tanıtım videosu yayınlandı #3

    Milli Muharip Uçağı nın yeni tanıtım videosu yayınlandı #4

    Milli Muharip Uçağı nın yeni tanıtım videosu yayınlandı #5

    Milli Muharip Uçağı nın yeni tanıtım videosu yayınlandı #6


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