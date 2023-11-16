Milli Savunma Bakanı Güler: F-35'i alma taraftarı değilim

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Yaşar Güler, Türkiye'nin ilk yerli ve milli beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın bu yılın sonunda uçuşunu yapacağını belirtti.

Bakan Güler'in konuşmasından önemli ayrıntılar şöyle:

250 tankımız ALTAY olacak

Filomuzu F-35 yerine Eurofighter ile genişletmek istiyoruz

Eurofighter ile ilgili çalışmamız var. Eurofighter'ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz.



F-16'larımız, F-4'lerimiz bizim yapacağımız görevler için yeterli. Ancak biz tabii ki ileri bakıyoruz. İleri için de başlangıçta F-35'e müracaat etmiştik fakat F-35'te birtakım problemler çıktı. Onun da alternatiflerini çalışıyoruz. F-16'larımızı modernize etmek için F-16 Blok 70 Viper'den 40 tane hazır alacak, 79 tanesinin modernizasyonunu TUSAŞ'ta kendimiz yapacağız.



Bizim için asıl olan iki uçağımız var. Bunlardan biri Hürjet. Bu aynı zamanda bizim eğitim uçağımız olacak. Aynı zamanda da muharip uçak. Asıl hedefimiz 5'inci nesil milli muharip uçağımız Kaan. Bu yılın sonunda inşallah ilk uçuşunu yapacak. 5'inci nesil bir uçak. Kendi motorumuz için çalışıyoruz. 2028'de yerli motoru vereceğiz, en geç 2032'de de kendi motorumuzla uçuyor olacak.