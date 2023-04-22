Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 4 günde öldürülen terörist sayısı 21 oldu Terörle mücadeledeki son rakamları paylaşan Bakan Hulusi Akar, "Biraz önce bir haber daha aldık. 3 terörist Zap’ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Son 4 günde öldürülen terörist sayısı 21 oldu" dedi.

DHA

Hain terör örgütü PKK ve uzantısı YPG'ye yönelik amansız mücadele sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da saldırılarla ilgili kamuoyuna bilgi verdi.

AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ziyaret ettiği İncesu ve Yeşilhisar ilçelerinde vatandaşlarla bayramlaştı.

"4 günde öldürülen terörist sayısı 21 oldu"

Burada açıklamada bulunan Bakan Akar önemli mesajlar vererek şu ifadeleri kullandı:

Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde Mehmetçik aslanlar gibi teröristleri kazdıkları çukurlara gömdü, gömmeye devam ediyor. Biraz önce bir haber daha aldık. 3 terörist Zap’ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son 4 günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 21 oldu. İnşallah hudutlarımızın, milletimizin güvenliğini sağlayana kadar bu mücadele devam edecek. Bu konuda azimli, kararlı ve buna da muktediriz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yerli ve milli savunma sanayiinde önemli noktalara gelindiğini ifade eden Akar, "Çalışmalar devam ediyor. Kimseye muhtaç olmamak, ülkemizin, milletimizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için TSK’nın ihtiyacı olan temel malzemeleri, ihtiyaçları yerli ve milli olarak karşılamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz." dedi.

"Girilmez denilen yerlere girdik"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar şöyle devam etti:

Terör örgütü PKK emperyalistlerin elinde bir araç. Türkiye’yi durdurmak için kullanılan bir araç. Biz bunu yok etmekte kararlıyız. ‘Girilemez’ denilen yerlere girdik, ‘Çıkılamaz’ denilen yerlere çıktık. Sonuna kadar da devam edeceğiz.

"Herkesin şehit ailelerine hürmet etmesi lazım"

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlere değinen Akar, şöyle konuştu: