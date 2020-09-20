Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Habercilikle alakası olmayan Yunan gazetesinin seviyesiz ifadesini kınıyoruz

Bakan Akar: Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz.

Bakan Hulusi Akar: "Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz."

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