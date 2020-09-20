Dolar
7.5555
0.1166%
Euro
8.9623
0.0938%
Altın
1950.56
0.3276%
Borsa
1111.96
0.117%
G. Altın
473.93
0.468%
Bitcoin
82990.94
0.4052%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Habercilikle alakası olmayan Yunan gazetesinin seviyesiz ifadesini kınıyoruz

    Bakan Akar: Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz.
    • AA
    • 20.09.2020 - 10:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Habercilikle alakası olmayan Yunan gazetesinin seviyesiz ifadesini kınıyoruz

    Bakan Hulusi Akar: "Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi  hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz."

    Ayrıntılar geliyor...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir