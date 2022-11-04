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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Stoltenberg ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi.
    • 04.11.2022 - 10:39
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Stoltenberg ile görüştü

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çeşitli temaslar bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAvuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'daki kritik öneminden bahsederek tahıl anlaşmasında etkili rolünden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

    Akar, Stoltenberg ile görüştü

    Stoltenberg, toplantı sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, fotoğraf Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Stoltenberg ile görüştü #1


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