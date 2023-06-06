Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler'in sosyal medya hesabı yok

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Milli Savunma Bakanı olarak göreve başlayan Yaşar Güler'in sosyal medya hesaplarına dair bir açıklama geldi.
"Yaşar Güler’in şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır"
Açıklamada Bakan Güler'in sosyal medya hesabının bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Sn. Bakan adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir. Sn. Bakan’ın faaliyetlerini Millî Savunma Bakanlığının resmî sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz."