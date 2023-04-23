AA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından mesaj yayınlandı.

Görüntülü mesajda, tarihten bugüne kadar 23 Nisan kutlamalarından kesitler yer aldı.

Video, Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Eylül 1936'da manevi kızı Ülkü Adatepe ile İstanbul Florya'da kaydedilen görüntüleriyle başlıyor.

MSB'nin sosyal medya hesabından, şu mesaj paylaşıldı:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayramı armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Allah’tan rahmet diliyor, saygıyla ve şükranla anıyoruz.