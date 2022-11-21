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    Mısır'dan ilk açıklama: İlişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak

    Katar'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan - Abdülfettah Sisi görüşmesinin ardından Mısır'dan yapılan açıklamada 'yeni dönemin başlangıcı' vurgusu yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 15:44
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    Mısır'dan ilk açıklama: İlişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak

    Türkiye dış politikada sorunları ortadan kaldırmak için normalleşmeye devam ediyor.

    Son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası açılış töreni için Katar'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada düzenlenen resepsiyonda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de bir araya gelmişti.

    Temmuz 2013’te Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbeyle bozulan iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamında yeni bir döneme girildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından, "Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık." dedi.

    "İlişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak"

    Konuya ilişkin Mısır'dan da resmi bir açıklama geldi.

    Açıklamada yeni dönem vurgusu yapılırken, "Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak." ifadelerine yer verildi.

    Mısır dan ilk açıklama: İlişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak #1


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