Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır'a seyahatlerde Türk vatandaşlarının Mısır sınır kapılarından vize alabilecekleri duyuruldu.

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Türkiye ve Mısır arasında yaşanan 11 yıllık soğuk süreç bitmek üzere...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz aylarda Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri'nin daveti üzerine Mısır'a gitti.

Bakan Çavuşoğlu böylelikle, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Mısır ile yeni dönem

Çavuşoğlu'nun Mısır ziyaretinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Türkiye ziyaretinin ardından iki ülke arasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son günlerde Mısır ile vizelerin kalkacağı açıklamaları netlik kazandı.

Bakanlık duyurdu

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına yönelik Mısır'ın vize uygulamasını resmen duyurdu.

Kapıda vize dönemi

Bakanlığın Twitter hesabından duyurulan karara göre Mısır'a 'kapıda vize' uygulaması başlatıldı.

"Vatandaşlarımız sınır kapılarından vizelerini alabilecektir"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir.

Daha önce Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen de sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapmış ve "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." demişti.