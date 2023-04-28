MİT, firari PKK'lı Rasim Akyol'u Türkiye'ye getirdi MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonda 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan PKK mensubu, 2018 yılında Hatay’da 25 kilogram patlayıcılarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edildi.

ensonhaber.com MİT'in yurt dışı nokta operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda yurt dışındaki operasyonların yanında yurt içinde de tespit edilen teröristler etkisiz hale getiriliyor. MİT yurt dışında olduğu tespit edilen firari terörist için çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı’nca yapılan çalışmalar neticesinde Avrupa’ya kaçma arayışında olan terör örgütü mensubu Rasim Akyol, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin ardından Emniyet güçlerine teslim edildi. Patlayıcı madde ile yakalandı Hakkında "Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Akyol'un, 2018 yılında Hatay’da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalandı. Akyol'un eylem hazırlığı içerisindeki PKK/KCK mensuplarına, yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı öğrenildi.