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    MİT, PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Akyol'u öldürdü

    MİT, PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Akyol'u öldürdü

    Suriye'nin kuzeyinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nca yürütülen operasyonda, sözde Ayn İsa cephe sorumlusu Mehmet Akyol leş edildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 15:10
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    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hain terör örgütlerine darbe indirmeye devam ediyor.

    Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyon, bir kez daha başarıyla sonuçlandı.

    Sözde cephe sorumlusu öldürüldü

    Operasyonu titizlikle yürüten MİT, bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa cephe sorumlusunu hedef aldı.

    Kahraman askerler, başarılı hamleleriyle terörist Mehmet Akyol'u etkisiz hale getirdi.

    MİT, PKK nın sözde sorumlusu Mehmet Akyol u öldürdü #1

    MİT, PKK nın sözde sorumlusu Mehmet Akyol u öldürdü #2

    Ayrıntılar geliyor...


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