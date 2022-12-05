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    MİT, PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlusunu öldürdü

    MİT, PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlusunu öldürdü

    MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Siham Mislih etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:12
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    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır içinde ve ötesinde nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor.

    Bilindiği üzere bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alan MİT, etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisini daha ekledi.

    MİT'ten bir nokta operasyon daha

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin Ayn İsa eylaeti sözde sorumlularından 'Mizgin Kobani' kod adlı Siham Mislih'ın yerini, yapılan çalışmalar sonucunda tespit etti.

    Terör örgütü PKK/YPG'nin Ayn İsa sözde eylaet sorumlusu olan Mislih, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

    Güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize etti, sabotaj eylemlerine katıldı

    Öte yandan Siham Mislih'in, öldürülmeden önce Barış Pınarı Harekat bölgesinde görevli güvenlik güçlerimize yönelik eylemleri organize ettiği ve kendisine bağlı unsurlarla doğrudan sabotaj eylemlerine katıldığı ortaya çıktı.

    MİT, PKK/YPG nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlusunu öldürdü #1


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