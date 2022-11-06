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    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son yıllarda Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütü PKK'nın çok sayıda üst düzey örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi.
    • Özel Haber
    • 06.11.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 12:28
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    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor

    Türkiye, özellikle son yıllarda terörle mücadelede anlayışını değiştirdi.

    Artık terör örgütü PKK üyeleri için güvenli bir yer yok.

    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyon başarısı dünyada konuşuluyor. "Parola: Teşkilat seni bulur."

    Terör yuvaları yerle bir ediliyor

    Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri yurtiçindeki terörist hücrelerini, Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesindeki dağlarda terör yuvalarını yerle bir ediyor.

    Milli İstihbarat Teşkilatı ise yurt dışında aktif görevde. Irak ve Suriye’deki teröristleri tek tek bulup ya imha ediyor ya da Türkiye’ye getiriyor.

    100'ün üzerinde PKK yöneticisi paketlendi

    MİT'in 2018'den beri etkisiz hale getirdiği PKK'lı yönetici sayısı 100'ü geçti.

    2022 yılında 23 sözde üst düzey yönetici öldürüldü

    MİT'in 2022 yılında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği örgütün üst kadrosuna yönelik nokta operasyonlarda 23 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi, birçok isim de Türkiye'ye getirildi.

    Öldürülen leşlerin listesi

    MİT'in 2022 yılının başından beri Suriye ve Irak'ta PKK/KCK-YPG'nin sözde üst düzey yöneticilerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda etkisiz hale getirdiği  teröristlerin listesi:

    28 Ocak - Musul

    Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #1

    17 Şubat - Amude

    MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist Hebat Gever kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #2

    17 Nisan - Derbesiye

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın'ı Suriye'nin Derbesiye ilçesinde nokta atışıyla etkisiz hale getirdi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #3

    17 Nisan - Kobani

    YPG-YPJ Ayn El Arap Savunma Komitesi Eş Başkanı Ronahi Kobani kod adlı Rodina Abdulkadir Muhammed MİT'in nokta operasyonuyla öldürüldü.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #4

    22 Nisan - Kobani

    PKK/YPG'nin sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan MİT destekli operasyonla etkisiz hale getirdi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #5

    23 Mayıs - Musul

    PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan düzenlenen spesifik bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #6

    2 Haziran - Süleymaniye

    HPG Komuta Konseyi üyesi, PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye- Sahası Yürütme Üyesi ve Kerkük Cephesi 1. Derece Sorumlusu Dılhaz Gabar kod adlı Mehmet Doğan araç içerisinde seyir halindeyken nokta operasyonla öldürüldü.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #7

    19 Haziran - Süleymaniye

    PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli içinde bulunduğu araçla beraber havaya uçuruldu.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #8

    24 Haziran - Süleymaniye

    Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #9

    4 Temmuz - Gare

    PKK/KCK – HPG Konsey üyesi Berfin Nurhak kod adlı Hanım Demir sözde örgüt toplantısı esnasında düzenlene başarılı operasyonla yanındakilerle beraber öldürüldü.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #10

    17 Temmuz - Gare

    PKK/KCK-HPG Konsey üyesi Dersim Malatya kod adlı İzzettin İnan, örgüt kadrolarıyla Duhok-Gara bölgesinde toplantı halinde olduğu esnada MİT'in düzenlediği operasyonla yanındaki teröristlerle beraber etkisiz hale getirildi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #11

    24 Temmuz - Kobani

    Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu Kendal Ermeni kod adlı Şahin Tekintanğaç, düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #12

    28 Temmuz - Süleymaniye

    PKK Yürütme Komitesi üyesi Leyla / Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #13

    1 Ağustos - Kobani

    MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn El Arab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi. Arman, Ayn El Arab'da özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendiriliyordu.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #14

    12 Ağustos - Kamışlı

    MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusu Yusif Mehmud Rebani ile sözde yönetici Mazlum Esat etkisiz hale getirildi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #15

    21 Ağustos - Kamışlı

    Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesine düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyelerine silahlı ve ideolojik eğitim veren sözde yönetici Mıhyedin Gulo, etkisiz hale getirildi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #16

    31 Ağustos - Gare

    PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Tarhan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Terörist Ümit Tarhan'ın 2016'da Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde aktarımını organize ettiği, bomba düzenekleri ve el yapımı patlayıcıları bizzat hazırladığı öğrenildi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #17

    4 Eylül - Sincar

    MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’daki nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi’yi etkisiz hale getirdi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #18

    18 Eylül - Kobani

    PKK-YPG Ayn İsa Genel Sorumlusu Rojhat Karakoçan kod adlı Mehmet Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda SİHA ile etkisiz hale getirildi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #19

    26 Eylül - Suriye

    MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa cephe sorumlusu Doğan Amanos kod adlı Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #20

    10 Ekim- Aynularap

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap bölgesinde düzenlenen operasyonla PKK/YPG'nin sözde Kobani genel sorumlusu Koçero Batman/Koçer Amed kod aldı Hasan Demertaş, etkisiz hale getirildi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #21

    1 Kasım - Suriye

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #22

    6 Kasım Suriye

    MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu Azad kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

    MİT son dönemde PKK yöneticilerine darbe vurmaya devam ediyor #23


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