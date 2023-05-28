Mithat Sancar oyunu kullandı: Bu tarihi bir dönemeçtir HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ankara’da oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Sancar, ‘Bizler aydınlık bir gelecek için üstümüze düşeni yaptık. Yarın başka bir güne uyanacağımıza inanıyoruz’ dedi.

AA

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ayten Şaban Diri İlkokulu'nda, 4 bin 409 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Sancar, oyunu kullandığı okula eşi Ceren Sancar ile beraber geldi.

Oy kullanan Sancar, sandık başında "Aydınlık geleceğe vesile olsun" mesajı verdi.

Sancar, oyunu kullanmasının ardından kısa bir açıklama yaptı.

"Herkes kendi oyunun takipçisi ve koruyucusu olsun"

Sancar, herkesin sandığa gitmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Oyumuzu aydınlık gelecekler için kullandık. Herkes sandığa gitsin. Oy kullanmak yetmiyor. Oyu korumak da kullanmak kadar önemlidir. Seçmenlerin de birer sandık görevlisi gibi davranmasını bekliyoruz. Son ana kadar, sayım bitene kadar herkes kendi oyunun takipçisi ve koruyucusu olsun. Bizler aydınlık bir gelecek için üstümüze düşeni yaptık. Yarın başka bir güne uyanacağımıza inanıyoruz.

"Bu tarihi bir dönemeçtir"

Seçime katılım oranına ilişkin de konuşan Sancar şöyle devam etti: