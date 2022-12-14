HDP'li Mithat Sancar, 2019 seçimlerinde büyükşehir belediyelerini CHP ve İyi Parti ile ittifak içerisinde hareket ettikleri için kazandıklarını söyledi.

Siyaset 2023 seçimlerine hazırlanırken, Millet İttifakı ile 6'lı masayı oluşturan partiler, HDP'yi görünürde dışarıda tutmaya devam etse de karşı bir tutum da sergilemiyor.

Adaylık üzerinde bir anlaşmaya varamayan masanın ortakları HDP'yi de mutlu edecek aday çıkarma peşinde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ise açık destek verdi. HDP kanadı ise, bu iki adaya da kapıyı kapattı.

"HDP ile aynı masada olmayız"

Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında, HDP ile aynı masada olmayacaklarını söyledi.

CHP ve İyi Parti, HDP ile kurdukları ittifakı reddetse de ortaklık bir kez daha HDP tarafından açıkça itiraf edildi.

Mithat Sancar’dan ittifak itirafı: Bizim sayemizde kazandınız

Mithar Sancar ortaklığı itiraf etti

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele 1 kanalında açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP ve İyi Parti ile yaptıkları gizli ittifakı itiraf etti.

Mithat Sancar, İstanbul ve büyükşehirlerde belediyelerin HDP desteğiyle kazanıldığını söyledi.

"Seçimler bizim sayemizde kazanıldı"

Sancar, "Kendimiz bir politika belirledik. Bu iktidarı durdurmak için kürt şehirlerinde kayyumların hepsini göndereceğiz. Batı da aday çıkarmayacağız. Demokrasiden yana adaylara destek vereceğiz. Herkes biliyor ki, o seçimler bizim verdiğimiz destekle kazanıldı. Bazen orada da kafa karışıklığı yaratılıyor. Allah'ınızı severseniz İstanbul seçimlerinde bizim İstanbul'daki oy oranımız Türkiye ortalamasının üstündedir. Yüzde on altılardadır. Bizim İstanbul seçimlerinin kazanılmasında desteğimiz, bu politikamız sadece o değil bütün büyükşehir belediyelerinde böyle oldu." dedi.

"6'lı masaya olumlu bakıyoruz"

6'lı masaya olumlu yaklaştıklarını söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Sancar, "Biz 6'lı masayı olumlu buluyoruz, elbette farklı çizgilerden partilerin bir araya gelip mutabakata varmaları olumludur. Asıl söylemek istediğimiz şu, 2019 seçimlerinde bir politika belirledik. Hiç pazarlık, müzakere görüşmesi yapmadık. Bu iktidarı durdurmak için, batıda aday çıkarmadık. Ve herkes biliyor ki o seçimler bizim verdiğimiz destek ile kazanıldı. Bazen orada kafa karışıklığı da yaratılıyor. İstanbul seçimlerinde bizim oy oranımız Türkiye ortalamasının üzerindedir. Yüzde 16'lardadır. Bütün büyükşehirlerde bu şekilde oldu." ifadelerini kullandı.