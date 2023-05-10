MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda 4 terörist yakalandı MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

AA

Hain terör örgütü PKK/KCK'nın üzerine kabus gibi çöken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), aralarında bir sözde sorumlunun da bulunduğu 4 teröristin işini daha bitirdi.

MİT, Suriye'de operasyon düzenledi.

4 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonda aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye'deki çalışmalarda 4 teröristin yeri saptandı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi.

Teröristlerden biri DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi

Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi.

Variş'in, Türkiye'de DEAŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi.