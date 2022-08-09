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- MİT'ten bir darbe daha: PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu öldürüldü
MİT'ten bir darbe daha: PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu öldürüldü
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 09.08.2022 - 11:46
- Güncelleme : 09.08.2022 - 12:26
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), nokta atışı operasyonlarına devam ediyor.
Bu kapsamda MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenledi.
Sözde Gara lojistik sorumlusunun da üstü çizildi
Operasyonda, PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu "Soro Amed" kod adlı Azad Yandı'nın arasında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.