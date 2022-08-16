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    MİT'ten bir darbe daha: PKK'nun sözde Kamışlı eyalet yöneticisi öldürüldü

    MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.
    • 16.08.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 09:48
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    MİT'ten bir darbe daha: PKK'nun sözde Kamışlı eyalet yöneticisi öldürüldü

    Terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularına yönelik operasyonlarını hızlandıran Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son olarak 6 Ağustos'ta Suriye Kamışlı'da örgütün Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirmişti.

    Yeri bulundu, yok edildi

    Rebani'nin ardından MİT, sınır hattındaki çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirtilen PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ın, Kamışlı'da olduğu belirledi.

    Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen MİT, terörist Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

    MİT ten bir darbe daha: PKK nun sözde Kamışlı eyalet yöneticisi öldürüldü #1

    Terör örgütü PKK'ya 1990'da katıldı

    Terör örgütü PKK'ya 1990'li yıllarda katılan terörist Yağan, Şırnak kırsalındaki terörist faaliyetinin ardından Irak'ın Kandil, Zap, Gara, Metina ve Mahmur'un yanı sıra İran'ın Kelareş bölgesinde sözde sorumlu düzeyinde faaliyette bulundu.

    AA'nın aktardığına göre son olarak 2020 yılında örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla Suriye'nin Kamışlı bölgesine gönderilen Yağan, burada sözde Kamışlı eyaleti yöneticisi olarak görev yürütüyordu.

    MİT ten bir darbe daha: PKK nun sözde Kamışlı eyalet yöneticisi öldürüldü #2

    MİT ten bir darbe daha: PKK nun sözde Kamışlı eyalet yöneticisi öldürüldü #3


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