MİT'ten bir operasyon daha: 3 PKK'lı terörist yakalandı

MİT'ten bir operasyon daha: 3 PKK'lı terörist yakalandı

MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonla, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütü PKK'nın yurt içinde ve sınır ötesindeki faaliyetlerine göz açtırmıyor.

Son olarak MİT, 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla, Tel Rifat-Azez-Afrin-Kilis/Gülbaba Köyü üzerinden Amanoslara intikal etmeyi planladığını tespit etti.

Tespit çalışmasının ardından harekete geçildi ve yakalama operasyonu uygulamaya koyuldu.

MİT pusuya düşürdü

Terör örgütü mensupları Adnan Piro kod Ferhad Edemen, Bahtiyar kod Ozan Tunç, Çem Riha kod Mehmet Kaykır, Tel Rifat alanından hareket ederek FKH alanına ulaştı.

FKH alanında örgüt mensuplarını karşılayan ve milis rolünü oynayan Suriye Milli Ordusu unsurları operasyonunun güvenliğini sağlamak amacıyla uygun bir mizansenle örgüt mensuplarını Afrin şehir merkezi girişine kadar getirdi.

Afrin şehir merkezi girişinde Afrin-Azez karayolu üzerinde pusuda bekleyen MİT ekibi örgüt mensuplarını silah ve teçhizatları ile birlikte sağ olarak ele geçirdi.

Bahoz Erdal'ın yakın koruması çıktı

Yakalanan teröristlerden Çem Riha kod Mehmet Kaykır'ın, 2012'de PKK'ya katıldığı, örgütün gençlik faaliyetlerinde yer aldığı, İran'da da örgüt adına faaliyet yürüttüğü, son olarak Amanos saha yönetiminde sözde Dörtyol Sorumlusu olduğu, Adnan Piro kod Ferhad Edemen'in 2010 yılında PKK'ya katıldığı, Zeytindalı Harekâtı öncesinde Amonoslar'da kurye ve muhabere sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, Bahtiyar kod Ozan Tunç'un 2014'te örgüte katıldığı ve suikast eğitimi aldığı, örgüt elebaşlarından Bahoz Erdal Kod Fehman Hüseyin'in yakın koruması olduğu bilinmektedir.

Terör örgütünün Akdeniz açılımı faaliyetlerine büyük bir darbe vurdu

AA'nın aktardığına göre Mezkûr operasyon, terör örgütünün yurtiçine kadro aktarımına yönelik olarak, sınır ötesinde gerçekleştirilen ve terör örgüt unsurlarının sağ olarak ele geçirildiği bir faaliyet olması, Zeytindalı Harekâtı'nın terör örgütün Akdeniz açılımı faaliyetlerine büyük bir darbe vurduğunu ve amacına ulaştığını göstermesi bakımından önem arz etmektedir.