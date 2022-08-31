MİT'ten operasyon: Teröristlere sabotaj eğitimi veren Ümit Tarhan öldürüldü

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda, terör örgütüne sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan'ın üstü çizildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröristlere nefes aldırmıyor...

Her geçen gün teröre darbe indirmeye devam eden MİT, başarılı operasyonlarına devam ediyor.

Gara'da operasyon

Son olarak MİT, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da operasyon düzenledi.

Sözde akademiler sorumlusu öldürüldü

Operasyonda, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi verdiği tespit edilen sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan'ın etkisiz hale getirildiği açıklandı.