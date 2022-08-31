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    MİT'ten operasyon: Teröristlere sabotaj eğitimi veren Ümit Tarhan öldürüldü

    MİT'ten operasyon: Teröristlere sabotaj eğitimi veren Ümit Tarhan öldürüldü

    MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda, terör örgütüne sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan'ın üstü çizildi.
    • 31.08.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 11:24
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    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröristlere nefes aldırmıyor...

    Her geçen gün teröre darbe indirmeye devam eden MİT, başarılı operasyonlarına devam ediyor.

    Gara'da operasyon

    Son olarak MİT, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da operasyon düzenledi.

    Sözde akademiler sorumlusu öldürüldü

    Operasyonda, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi verdiği tespit edilen sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan'ın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    MİT ten operasyon: Teröristlere sabotaj eğitimi veren Ümit Tarhan öldürüldü #1


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