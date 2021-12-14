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- MİT'ten Kandil operasyonu: 2 terörist ödürüldü
MİT'ten Kandil operasyonu: 2 terörist ödürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e düzenlediği operasyonda 2 terörist öldürüldü.
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 12:16
- Güncelleme : 14.12.2021 - 12:32
Güvenlik güçlerimizin sınır ötesindeki hain teröristlere yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de teröristlerin tepesine çöktü.
2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Çalışmalar sonucu yeri tespit edilen teröristlere 7 Aralık'ta operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 PKK'lı terörist öldürüldü.