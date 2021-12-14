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    MİT'ten Kandil operasyonu: 2 terörist ödürüldü

    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e düzenlediği operasyonda 2 terörist öldürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 12:32
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    MİT'ten Kandil operasyonu: 2 terörist ödürüldü

    Güvenlik güçlerimizin sınır ötesindeki hain teröristlere yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

    Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de teröristlerin tepesine çöktü.

    2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Çalışmalar sonucu yeri tespit edilen teröristlere 7 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

    MİT ten Kandil operasyonu: 2 terörist ödürüldü #1

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