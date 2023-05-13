MİT'ten nokta operasyonu! Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel öldürüldü MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK/YPG’nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı nokta operasyonlarına devam ediyor...

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'yı bitirmekte kararlı şekilde köklerini kazıyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde başarı devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor.

MİT, bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarında başarıyı elde ediyor.

Bu kez başarılı haber bir kez daha Suriye'nin kuzeyinden geldi.

Sözde Hol eyaleti genel sorumlusu etkisiz hale getirildi

Böylelikle etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisini daha ekledi.

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK/YPG’nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirdi.

Teröristin faaliyetleri

MİT, eylemleri nedeniyle uzun süredir Bager Türk kod Haydar Demirel’in peşindeydi. 1997-2000 yıllarında Hatay/Amanoslar’da faaliyet yürüttüğü dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönelik eylemleri gerçekleştiren Haydar Demirel 2010 yılında Hakkari/Şemdinli’de iki ayrı eylemde yer almıştı.

Ekibiyle birlikte 08-09/03/2010 tarihinde Şemdinli/Derecik/Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan mayınlama eylemin faili Haydar DEMİREL, ayrıca Hakkari/Şemdinli/Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait üs bölgesine 05/07/2010 tarihinde gerçekleştirilen eylemde yer alan örgüt mensuplarının sorumlusuydu.

MİT 2020 tarihinde takibe aldı

Haydar DEMİREL, Haseke Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü 2020 yılından bu yana MİT’in takibindeydi.

Son olarak MİT’in saha ajanları Haydar DEMİREL’in, Hol Eyaleti Genel Sorumlusu olarak Suriye Tel Hamis’te bulunduğunu tespit etti.

Neticesinde, PKK/YPG alay sorumlusu ve tabur sorumlusu ile birlikte, örgüt mensuplarına askeri eğitim verirken etkisiz hale getirildi.

Abdullah ÖCALAN'dan eğitim aldı

Haydar DEMİREL 1993 yılında örgüte katılması akabinde 1993-1994 arasında Suriye'de PKK elebaşı Abdullah ÖCALAN'dan eğitim aldı.

Akabinde 1997 yılında PKK Zagros alanında bölük sorumlusu olarak faaliyet yürüten H.DEMİREL 1997-2000 arasında PKK Amanos Eyaleti Hatay kırsalında terörist faaliyetlerine devam etti.

2000 yılında Kandil/Dola Koge alanında bölük sorumlusu olarak faaliyet yürüten H.DEMİREL, 2003-2005 arasında Zagros ve Kelareş alanlarında faaliyet gösterdi. 2007 yılında Hakkari/Şemdinli’de faaliyet yürütmeye başladı ve 2007-2011 yıllarında Hakkari/Şemdinli-Irak/Basyan bölgelerinde faaliyet yürütürken Irak tarafında öz savunma çalışmalarında da bulundu.

"İdeolojik eğitime gönderildi"

2013 yılında Zap alanında tabur sorumlusu olarak faaliyet yürüttü ve 2014 yılında düzenlemesi örgüt tarafından Suriye’ye yapıldı.

Suriye’de bulunduğu dönemde Barış Pınarı Harekatı’na da örgüt saflarında katılan H.DEMİREL 2016-2020 yıllarında Haseke'de Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Akabinde Ş.Karker Tugayı'nda sorumlu olarak görevlendirildi, ancak kısa bir süre sonra örgütte daha önemli görevler alabilmesi için ideolojik eğitime gönderildi. Son olarak Hol Eyaleti Genel Sorumluluğunu yürüttüğü sırada MİT tarafından etkisiz hale getirildi.