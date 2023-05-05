MİT'ten Gara'da operasyon! PKK'nın özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven etkisiz hale getirildi MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla öldürüldü.

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Terörle mücadele devam ederken teröristler için güvenli bölge yok.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi, yurdun birçok noktasında hız kesmeden sürüyor.

Her geçen gün başarılı operasyonlarına devam eden güvenlik güçleri tek bir terörist kalmayana kadar kararlı mücadelesini devam ettiriyor.

Bu kez başarılı haber Irak'ın kuzeyinden geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor.

MİT birini daha etkisiz hale getirdi

Bu kapsamda etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisini daha ekledi.

MİT'in hedefindeki isim, bu kez örgütün sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven oldu.

Seven, uzun süren takip faaliyeti sonrasında MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

"Çok sayıda eylemin içerisinde yer aldı"

Terörist Seven'in 2015'te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldığı, 2015 Şubat ayı öncesinde ise sözde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde bulunduğu belirlendi.

Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemlerinde faaliyet gösterip güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin içerisinde yer aldı.

Irak’ın kuzeyine geçtikten sonra gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü lojistik faaliyetlerdeki önemli rolü ve örgüt açısından kritik öneme haiz elektronik parçaları temin etmesi nedeniyle MİT’in hedef listesine dahil edildi.

MİT’in saha ajanları tespit etti

Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven’in Irak/Gare alanına geçtiği tespit edildi. Özel güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılayan Seven’in, örgüt açısından kritik öneme haiz malzemeleri temin ettiği, MİT’in saha ajanları tarafından elde edildi.

MİT, saha ajanlarını yönlendirilerek Neçirvan SEVEN’in günlük rutinine dahil oldu.

Saha ajanlarının verdiği bilgiler çerçevesinde tespit edilen Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.