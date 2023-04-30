MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Askeri istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi MİT, metropollerde eylem talimatını veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, teröristlerin mezarını kazıyor...

Türkiye'de terörle mücadele, sınır içinde ve ötesinde tüm hızıyla sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek" ifadeleri ile sürdürülen operasyonlar kapsamında her geçen gün bir başarıya daha ulaşılıyor.

Bu kez başarılı haber Suriye'nin kuzeyinden geldi.

MİT, metropollerde etlem talimatı veren haini hedef aldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da gerçekleştirilen operasyonda PKK-YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Mazlum Karamok kod adlı Sabri Abdullah etkisiz hale getirildi.

MİT, Sabri Abdullah'ın harekat bölgelerindeki Türk askerlerine ve Türkiye'ye yönelik eylem organizasyonlarının yanı sıra örgüte muhalif şahısların etkisiz hale getirilmesi/kaçırılması, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama ve silahlı eylem planlama/yönlendirme faaliyetlerini yönettiğini tespit etti.

Bunun üzerine, Sabri Abdullah etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.

2018'de yaralı kurtuldu, 2023'te kaçamadı

2018 yılında MİT'in gerçekleştirdiği operasyondan yaralı kurtulması üzerine PKK/YPG mensupları, Mazlum Karamok kodu korumak amacıyla öldüğü yönünde bilgi yaymaya başladı.

Abdullah'ın sağ olduğu ve sözde sorumlu olarak Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatıyla MİT mensuplarına eylem hazırlığı yaptığı tespit edildi.

Saha ajanları takibe aldı

Faaliyetleri takibe alınan Abdullah, son olarak büyükşehirlerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini yönetiyordu.

Bu kapsamda öncelikli hedef olarak belirlenen Sabri Abdullah, saha ajanları tarafından Ayn El Arab'da takibe alındı.

Mazlum Karamok kod adıyla örgütsel görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Ayn El Arab'da iken, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.