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    MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu

    MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, aralarında Barış Pınarı sözde alan sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 13:25
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    MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesindeki nokta atışı operasyonlarına devam ediyor.

    Son olarak MİT ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) koordineli çalışmaları neticesinde DEAŞ terör örgütüne operasyon düzenlendi.

    Barış Pınarı Harekat  Alan Sorumlusu ve 4 DEAŞ'lı yakalandı

    Yapılan operasyonda DEAŞ’ın Barış Pınarı Harekat (BPH) Alan Sorumlusu’nun yanı sıra eylemci unsurlarının da aralarında bulunduğu 5 DEAŞ’lı yakalandı.

    Ayrıca yakalanan 5 DEAŞ mensubunun, silah ve teçhizatlarıyla birlikte ele geçirildiği öğrenildi.

    Yakalanan teröristlere ilişkin bilgiler

    -Yakalanan şahıslardan, Abu Seyf Tadmuri/Abu Dücane kod Muhammed Halid Ali’nin, BPH alanı sorumlusu olduğu ve Suriye’nin Çöl Bölgesinde faaliyet gösterdiği,

    -Abu Ömer Korani kod Muhammed Salih'in, örgütün talimatı ile çeşitli baskın eylemlerine katıldığı,

    -Abu İslam Salo kod Halit Muhammed İsa El Hulu ve Abu Hasan Şami (K) Ali Hüseyin Ali'nin örgüt bünyesinde suikastçı olarak faaliyet gösterdiği,

    -Abu Hamza kod Şadi El Setem El ALİ’nin BPH alanındaki patlayıcı madde sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.

    MİT ten Suriye de DEAŞ operasyonu #1


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