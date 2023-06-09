MİT'ten Suriye'de operasyon! Helin İşenme yakalandı Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın sözde istihbaratçısı Helin İşenme'yi kaçak yollarla Türkiye’ye geçmek üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.

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Yurt genelinde güvenlik güçleri teröristleri bitirmeye kararlı.

Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor.

Başarılı operasyonun adresi bu kez de Suriye oldu.

Böylelikle yakalananların listesine bir yenisini daha ekledi.

Türkiye'ye geçerken yakalandı

MİT Başkanlığı tarafından PKK/KCK-PYD/YPG bölücü terör örgütüne karşı yürütülen çalışmalar neticesinde Örgütün sözde Münbiç İstihbarat yapılanması içerisinde görev almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ‘Sterk-Amara, Amed-Sena’ kod isimli ‘Helin İşenme’nin Türkiye’ye geçiş arayışında olduğu bilgisi elde edildi.

Çalışmalar çerçevesinde, MİT Başkanlığı’nca sağlanan istihbari destek ile Suriye Milli Ordusu’na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla İşenme Türkiye’ye geçmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.

2016 yılından itibaren aranıyordu

Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlamasıyla hakkında tutuklama, yakalama kaydı bulunan İşenme’nin, yargılanmak üzere güvenlik güçlerine teslim edildiği aktarıldı.