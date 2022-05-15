MİT'ten Suriye'ye operasyon: PKK'lı Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi

MİT, bir süredir aranan terörist Ekrem Üstek'i Suriye'de saklandığı bölgede etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Suriye'de nokta operasyonu

Uzun çalışmalar sonucu; hakkında arama kaydı bulunan "Hayri" kod adlı terörist Ekrem Üstek'in Suriye'nin Aynularap bölgesinde saklandığı belirlendi.

Terörist Üstek, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Çukur eylemlerinde yer aldı

AA'nın haberine göre teröristin, PKK/YPS mensubu olarak Şırnak'ta 2015-2016'da düzenlenen çukur eylemlerine katıldığı, asker ve polislerin şehit edilmesinden sorumlu tutulduğu öğrenildi.

Çocukları kaçırıp örgüte teslim etti

Teröristin ayrıca 1990'lı yıllarda PKK adına adam kaçırma, patlayıcı/mühimmat temini, adam öldürmeye teşebbüs, reşit olmayan çocukları kaçırarak örgüte teslim etme gibi suçları dolayısıyla uzun yıllar cezaevinde yattığı, Şırnak'taki çukur eylemlerinin ardından yasa dışı yollarla Aynularap'a kaçtığı belirlendi.

91-92 yılındaki saldırıların faili çıktı

Terörist Üstek'in, 1991'de Şırnak şehir merkezinde düzenlenen silahlı çatışmaların planlanması, 1992'de Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması olaylarında da yer aldığı bildirildi.