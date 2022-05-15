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    MİT'ten Suriye'ye operasyon: PKK'lı Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi

    MİT, bir süredir aranan terörist Ekrem Üstek'i Suriye'de saklandığı bölgede etkisiz hale getirdi.
    • 15.05.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 11:14
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    MİT'ten Suriye'ye operasyon: PKK'lı Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi

    Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha...

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

    Suriye'de nokta operasyonu

    Uzun çalışmalar sonucu; hakkında arama kaydı bulunan "Hayri" kod adlı terörist Ekrem Üstek'in Suriye'nin Aynularap bölgesinde saklandığı belirlendi.

    Terörist Üstek, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

    MİT ten Suriye ye operasyon: PKK lı Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi #1

    Çukur eylemlerinde yer aldı

    AA'nın haberine göre teröristin, PKK/YPS mensubu olarak Şırnak'ta 2015-2016'da düzenlenen çukur eylemlerine katıldığı, asker ve polislerin şehit edilmesinden sorumlu tutulduğu öğrenildi.

    Çocukları kaçırıp örgüte teslim etti

    Teröristin ayrıca 1990'lı yıllarda PKK adına adam kaçırma, patlayıcı/mühimmat temini, adam öldürmeye teşebbüs, reşit olmayan çocukları kaçırarak örgüte teslim etme gibi suçları dolayısıyla uzun yıllar cezaevinde yattığı, Şırnak'taki çukur eylemlerinin ardından yasa dışı yollarla Aynularap'a kaçtığı belirlendi.

    91-92 yılındaki saldırıların faili çıktı

    Terörist Üstek'in, 1991'de Şırnak şehir merkezinde düzenlenen silahlı çatışmaların planlanması, 1992'de Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması olaylarında da yer aldığı bildirildi.

    MİT ten Suriye ye operasyon: PKK lı Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi #2


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