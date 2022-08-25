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Motorine 87 kuruş zam bekleniyor

Motorine 87 kuruş zam bekleniyor

Vatandaşın dört gözle takip ettiği motorin fiyatlarına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 87 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.