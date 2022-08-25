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    Motorine 87 kuruş zam bekleniyor

    Vatandaşın dört gözle takip ettiği motorin fiyatlarına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 87 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
    • 25.08.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 09:48
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    Motorine 87 kuruş zam bekleniyor

    Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

    Değişimler devam ederken vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

    Motorine zam bekleniyor

    Öte yandan dün gece, motorine 95 kuruş zam gelmişti.

    Cuma gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 87 kuruşluk zam bekleniyor.

    İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25.98 liradan satılıyor.

    Motorine 87 kuruş zam bekleniyor #1


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