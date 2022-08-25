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- Motorine 87 kuruş zam bekleniyor
Motorine 87 kuruş zam bekleniyor
Vatandaşın dört gözle takip ettiği motorin fiyatlarına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 87 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
- 25.08.2022 - 09:41
- Güncelleme : 25.08.2022 - 09:48
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.
Değişimler devam ederken vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorine zam bekleniyor
Öte yandan dün gece, motorine 95 kuruş zam gelmişti.
Cuma gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 87 kuruşluk zam bekleniyor.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25.98 liradan satılıyor.